"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

BM Haiti'deki barış gücünü kapatıyor

13 Nisan 2017, Perşembe 19:21
​BM Güvenlik Konseyi, 13 yıldır Haiti'de görev yapan barış gücü misyonundaki (MINUSTAH) askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli çekilmesine karar verdi.

Konsey'de oy birliğiyle kabul edilen kararda MINUSTAH'ın görev süresi son kez 6 aylığına uzatıldı. Haiti'de 2 bin 300'den fazla barış gücü askeri kademeli olarak 15 Ekim'e kadar ülkeden çekilecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son raporunda misyonun görevini yerine getirdiğini ve artık kapatılabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.

Barış gücü operasyonlarına harcanan paranın azaltılması gerektiğini savunan ABD yönetimi de askerlerin Haiti'den çekilmesini istemişti.

BM'nin yıllık 7,9 milyar doları bulan 16 BM barış gücü misyonunun bütçesinin yüzde 28,5'ini ABD sağlıyor.

Devlet Başkanı Jean Bertrand Aristide'nin darbeyle devrilmesinin ardından 2004 yılında kurulan MINUSTAH'ın yıllık gideri 346 milyon doları buluyor.

Konsey, MINUSTAH'ın kapatılmasının ardından bu misyonun devamı niteliğinde polis güçlerinden oluşan MINUJUSTH misyonunun oluşturulmasına da karar verdi.

Bu misyonda bin 275 polis 6 ay süreyle görevlendirilecek, Haiti polisini eğitecek ve insan hakları ihlallerini gözetleyecek.

MINUSTAH, skandallara da konu olmuştu

Haiti'deki barış gücü askerleri bu 13 yıllık sürede bazı skandallarla da anıldı. 2010'daki depremden sonra ülkede görev yapan Nepalli askerlerden yerli halka kolera bulaştığı belirtilmişti.

Salgın nedeniyle 8 binden fazla kişinin ölümünün ardından BM özür dilemek zorunda kalmıştı.

Ülkede 2004-2016 yıllarında BM personelinin karıştığı 150 cinsel taciz vakası yaşanmış, iddialarla ilgili Sri Lanka, Bangladeş, Brezilya, Ürdün, Nijerya, Pakistan ve Uruguaylı BM barış gücü görevlileri suçlanmıştı.

2004-2007 yıllarında ise Sri Lankalı askerlerin çocuklara cinsel istismarda bulundukları ve zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    44. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan: OHAL'in uzatılmasına ihtiyaç var

    NASA'dan tarihi keşif

    Beşiktaş yarı final için sahada

    Pentagon: Afganistan'a nükleer dışındaki en büyük bombamızı attık

    Şener: Bu bir felakettir

    Muğla'da korkutan şiddetli deprem

    Akdeniz'den bir facia haberi daha

    KHK ile işten atılanlar: Yaşadıklarımız sosyal idam

    Karamollaoğlu sert tepki gösterdi: Akıllı bir insan bunu yapar mı?

    Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke

    'Denize dökeceğiz' diyen vekile büyük şok

    Sudan'a 30 bin Kur'an-ı Kerim

    Rus Sözcünün tepki çeken 'Türkiye' açıklamalarına cevap verdi

    ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı nehirde ölü bulundu

    'Evet' mitinglerinin maliyeti 164 milyon lira

    ''Türkiye, adaletli olduğu sürece İslam alemine büyük hizmetler sunabilir''

    Jandarma araçlarının plakaları değişti

    Erbakan'lı Evet-Hayır yarışı: ''Beni, AKP’nin günahlarına alet etmeyin''

    MİT tırları savcısına istenen ceza belli oldu

    100 bin esnaf kepenk indirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek başına OHAL yetkisi
    Mağdur Kürsüsü

    “Görüntülü konuşma”
    Genel

    Dikkat; zorunluluk getirildi: Pasaportlarda yeni uygulama herkesi kapsıyor
    Caner KUTLU

    Öğretmeni yenen “talebe!” - 1
    Genel

    'Denize dökeceğiz' diyen vekile büyük şok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nur’un tutukluluğu Index on Censorship’te
    Genel

    En büyük endişemiz adalet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’a göre 31 Mart
    Genel

    Keyfî yasaklara suç duyurusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.