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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

BM İdlib operasyonu için "yüksek alarm"da

04 Eylül 2018, Salı 21:47
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuna karşı "yüksek alarm" halinde olduklarını açıkladı.

Dujarric, günlük basın brifinginde İdlib'e olası operasyon ve Rusya'nın bugün bölgeye düzenlediği hava saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu.

Bugün İdlib ve Hama'da düzenlenen hava saldırılarının ölüm ve yaralanmalara ayrıca okul ve market gibi sivil yapılarda zarara yol açtığının altını çizen Dujarric, "BM, İdlib'deki insani durum ve bölgedeki askeri gerginliğin artmasının yol açacağı potansiyel yıkıcı insani sonuçlardan duyduğu endişeyi bir kez daha tekrar ediyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, İdlib'de 3 milyon civarında sivilin yaşadığını ve BM'nin Türkiye üzerinden yardımlarını bölgeye ulaştırdığına vurgu yaparak, Suriye'nin kuzeybatısında muhtemel bir operasyon durumunda doğacak ihtiyaçları karşılamak için 311 milyon dolar civarı fona ihtiyaç duyduklarını belirtti.

"BM, İdlib için yüksek alarmda." ifadelerini kullanan Dujarric, "BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura sürekli Suriye'deki taraflarla telefonla görüşüyor. Ancak bölgedeki sivililerin çatışmalardan uzaklaştırılmasını sağlamak bölgedeki tarafların sorumluluğu." açıklamasında bulundu.

Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentindeki basın toplantısında İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla 7 Eylül'de Tahran'da düzenlenecek toplantı öncesinde görüşmelerinin "büyük fark yaratabileceğini" söylemişti.

Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle Cenevre'de 10-11 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmelere de değinen Mistura, görüşmelerin Suriye'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını dile getirmişti.

AA

Etiketler: BM, İdlib, Suriye, sivil
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