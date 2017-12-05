BM: Kimse soykırımı inkar edebilir mi?

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin Arakanlı Müslümanların öldürüldüğünü, tecavüze uğradığını, sistematik olarak köylerinin, evlerinin ve mallarının harap edildiğini belirterek, "Bütün bunlar göz önüne alındığında, kimse soykırım unsurlarının varlığını inkar edebilir mi?" ifadelerini kullandı.

AA

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