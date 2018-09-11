BM: Küresel açlık 3 yıldır sürekli artıyor

Dünya genelinde açlık çekenlerin oranı küresel çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkisiyle 3 yıl üst üste artış gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan açlık raporuna göre, Afrika ve Güney Amerika'da açlık 2017 yılında artmaya devam etti. Bu bölgelerde her 9 kişiden birine denk gelen 821 milyon kişi açlıkla yüzleşiyor.

Dünya Beslenme ve Gıda Güvenliği'nin Durumu adlı raporda, her 8 kişiden 1'ine denk gelen 672 milyon yetişkinin de obez olduğu tespit edildi. 2014 yılında 600 milyon olan obez sayısı böylece 3 yıl içinde 72 milyon artmış oldu.

Raporda 10 yıl boyunca azalan küresel açlığın son 3 yılda sürekli artış göstermesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Elde edilen bu veriler, üye ülkeler tarafından kabul edilen 2030 yılında açlığın ortadan kaldırılması hedefine ulaşılmasının büyük risk altında olduğunu ortaya koydu.

Raporun yazarlarından ekonomist Cindy Holleman, hava sıcaklığındaki dalgalanma, yoğun ve istikrarsız yağışlar ile değişen mevsimlerin gıda kalitesini etkilediğini söyledi. Acil eylem çağrısında bulunan Holleman, "Çünkü daha iyiye gitmeyeceğinden endişeleniyoruz. Sadece daha da kötüye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 51 ülkeden yaklaşık 124 milyon kişi, iklimsel felaketler ve çatışmalar nedeniyle açlıkla yüzleşti. Uzun süren çatışmalarla mücadele eden Yemen, Somali, Güney Sudan ve Afganistan gibi birçok ülke kuraklık ve su baskınlarıyla da karşı karşıya kaldı.