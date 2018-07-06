BM Kuzey Kore'yi yıllar sonra ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un 9-12 Temmuz'da Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

​BM Genel Sekreter sözcülerinden Ferhan Hak, günlük basın brifinginde, insani işlerden sorumlu üst düzey bir BM yetkilisinin, 2011 yılından bu yana ilk kez Kuzey Kore'ye gideceğini söyledi. Hak, Lowcock'un 9-12 Temmuz'da Kuzey Kore'yi ziyareti sırasında hükümet yetkilileri ve ülkedeki insani durumu değerlendirmek için bu alanda çalışan kişilerle bir araya geleceğini ifade etti. Kuzey Kore'nin uzun süredir devam eden ve büyük ölçüde göz ardı edilen bir insani krizle karşı karşıya olduğunu söyleyen Hak, nüfusun yüzde 40'ını oluşturan 10 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve kronik gıda sıkıntısı yaşadığını, ülkede her 5 çocuktan birinin gelişme ve büyüme sorunu yaşadığını belirtti. Hak, özellikle kırsal kesimde nüfusun büyük bölümünün sağlık, su ve hıfzıssıhha gibi temel hizmetlere erişimde sorun yaşadığını sözlerine ekledi. Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 165

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.