BM Myanmar Özel Danışmanı Nambiar: Arakan'da işler çığırından çıkabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Myanmar Özel Danışmanı Vijay Nambiar, BM Genel Merkezinde verdiği mülakatta, BM'nin Arakan'daki gelişmelerden büyük endişe duyduğunu belirterek, "Eyalette işlerin çığırından çıkma tehlikesi var. Myanmarlı liderlerin, Arakanlılara ve uluslararası topluma güvence vermek için daha çok çaba göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da ağustos ayında BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile "21. Yüzyıl Panglong Barış Konferansı"na katılan Nambiar, "Arakan'da yerlerinden edilmiş insanların çaresizliği, özellikle Rohingyaların durumu çok kötü. Durumun iyileştirilmesi için çok az şey yapıldı, halkta artan bir çaresizlik duygusu var." dedi.

Nambiar, Arakan eyaletinde 9 Ekim'de karakollara düzenlenen saldırıların ardından Rohingyaları hedef alan şiddet eylemlerinin şaşırtıcı olmadığına, öte yandan öncekilerden farklı olduğuna dikkati çekerek, "Geçmişteki saldırılar dağınık ve rastgele biçimde iki toplumu (Budistler ve Müslümanlar) da etkiliyordu. Son saldırılar ise böyle değil. Eğitilmiş gruplar tarafından düzenlendi ve güvenlik güçleri tarafından yönetildi." diye konuştu.

Ülkede karakollara yönelik saldırıların tartışmasız şekilde kınanması gerektiğine işaret eden Nambiar, saldırıların ardından Myanmar ordusunun düzenlediği operasyonlar için, "Bir hükümet veya güvenlik güçlerinin saldırılara cevap vermesi ve durumu kontrol altına alması meşru iken, bunun hukukun üstülüğüyle uyumlu ve orantılı olması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vijay Nambiar, Arakan'dan alınan mevcut bilginin resmi kanal süzgecinden geçerek kendilerine ulaştığını ve gerçekliğinin sorgulanamadığını ifade ederken, yaşananlar hakkında "söylentiler ve abartılı anlatımların" var olduğunu kaydetti.

Uluslararası inisiyatif

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin büyükelçiliği, Arakan eyaletinde insani dramla karşı karşıya kalan Rohingyalara yardım ulaştırmak için bir araya gelmiş, yayımlanan ortak bildiride eyaletteki insani kriz konusunda duyulan endişeyi dile getirilmişti.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarının, Suu Çii'nin daveti üzerine Arakan'daki durumu görüşmek üzere Yangon'da bir araya gelmesi, sorunun çözümü yönünde son günlerde atılan en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en fazla zulüm gören toplumu: Arakan'da 'insanlığa karşı suç' işleniyor

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