BM raportörü: Kaşıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından gerçekleştirildi

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Callamard'ın açıklamasında, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı önceden planlı bir şekilde vahşice öldürüldü. Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Kendisiyle çalışan ekibin, Türk istihbarat servisi tarafından elde edilen 'ürpertici ve korkunç' ses kayıtlarının bir kısmına erişim sağladığını da belirten Callamard, "Suudi Arabistan, İstanbul'daki kendi konsolosluğunda işlenen cinayetin araştırılması konusundaki Türkiye'nin çabalarını da ciddi şekilde baltaladı." ifadelerini kullandı.

Cinayetle ilgili herhangi bir bilgisi olan varsa kendileriyle iletişime geçmesini istediklerini de dile getiren Agnes Callamard, bu bilgilerin haziran ayında yayınlanacak nihai rapor öncesi ellerini güçlendireceğini ve sorumluların cezalandırılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Washinton Post yazarı Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Boşkonsolosluğu binasına girmiş daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Türk makamları Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü belirtirken Suudi makamları önce olayı yalanlamış ardından da yumruklaşma sırasında 'kazara' öldüğünü iddia etmişti.

Ancak daha sonra Suudi Başsavcı, Kaşıkçı'nın öldürülmesi hadisesinin planlı olduğunu açıklamıştı.