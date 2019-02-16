BM: Rukban mülteci kampında bir ayda 8 çocuk öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrey Maheçiç, Suriye'de ABD'nin kontrol ettiği bölgede yer alan Rukban sığınmacı kampında son bir ay içinde en az 8 çocuğun öldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrey Maheçiç, Suriye'de ABD'nin kontrol ettiği bölgede yer alan Rukban sığınmacı kampında son bir ay içinde en az 8 çocuğun öldüğünü belirtti.

Büyük bölümü kadın ve çocuklardan oluşan kamptaki zorlu durumun sert kış koşullarının bastırmasıyla daha ciddi bir seviyeye ulaştığını söyleyen Maheçiç, geçici çadırlarda yaşayan ve sert hava koşullarına karşı koruması bulunmayan çocuklardan 8'inin son bir ay içinde öldüğünü ifade etti.

Kadınların durumundan da söz eden Maheçiç, birçok kadının cinsel şiddet ve tecavüz tehlikesi nedeniyle kirli barınaklarından ve çadırlarından ayrılmaktan korktuğunu anlattı.