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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

BM: Suriyeliler için gerekli yardımların sadece yüzde 35'i karşılandı

09 Ekim 2018, Salı 18:42
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriyelilerin insani yardımlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan yaklaşık 2 milyar dolarlık finansmanın sadece yüzde 35'inin karşılanabildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye içinde ve komşu ülkelere sığınan milyonlarca Suriyelinin insani yardımlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan yaklaşık 2 milyar dolarlık finansmanın sadece yüzde 35'inin karşılanabildiğini bildirdi.

BMMYK Sözcüsü Babor Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, BMMYK'nın yeni raporuna göre, 2018 itibarıyla dünya genelinde 68,5 milyon insanın zorla yerinden edildiğini söyledi.

Bu yıl örgütün talep ettiği 8,2 milyar dolarlık fonun sadece yüzde 55'inin karşılanmasını öngördüklerini aktaran Baloch, finansman eksikliğinden dolayı yerinden edilen insanların sağlıksız beslenme, barınma ve eğitim gibi sorunlarının günden güne arttığına dikkati çekti.

Baloch, sığınma merkezlerinde de personel yetersizliğinden dolayı refakatsiz çocuklara ve diğer mağdurlara gereken ilginin gösterilemediğini ve cinsel şiddet olaylarıyla mücadelede aksaklıklar yaşandığını vurguladı.

Suriye vurgusu

Sözcü Baloch, 2011'den bu yana iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye içinde yerinden edilmiş 6,2 milyon kişi ve komşu ülkelere sığınan 5,6 milyon Suriyelinin finansman eksikliğinden doğrudan etkilendiğini vurguladı. BMMYK'nın bu yıl milyonlarca Suriyelinin insani yardımlarını karşılamak için gereksinim duyduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık fonun ise sadece yüzde 35'inin karşılanabildiğini aktardı.

Baloch, BMMYK'nın, bölgede bulunan 1,3 milyon Suriyeli ve ülke içindeki yerinden edilmiş veya geri dönen 1,35 milyon Suriyelinin kışlık ihtiyaçlarının giderilebilmesi için diğer BM ortaklarıyla çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Daha fazla finansman sağlanmadan nakit yardımları kasım ayında kesilecek. Bu durumun, çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan Ürdün ve Lübnan'daki mülteci aileler üzerinde yıkıcı etkisi olabilir."

BM, geçen yıl aralık ayında yaptığı açıklamada, 2018'de dünya genelinde acil yardım ve korunmaya muhtaç 91 milyon insana ulaşabilmek için 22,5 milyar dolarlık finansman yardımına ihtiyaç duyulduğunu ve bunun yaklaşık 7,7 milyar dolarının Suriyeliler için gerekli olduğu bildirmişti.

AA

Etiketler: BM, Suriye, mülteci
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