BM ve AB'den ''Arakan'' açıklaması

BM'den, "Arakan'dan kaçan Müslümanların, Bangladeş sınırına yolculuğu açlık içinde ortalama 3 gün sürüyor. Son 11 günde saldırılardan kaçarak Bangladeş'e giriş yapan Arakanlı Müslümanların yüzde 80'i yani 100 binden fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor." açıklaması yapıldı.

'Türkiye'nin teklifi pozitif ve cesaret verici bir adım'

BM, Türkiye'nin Bangladeş'e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı 'sınırlarını aç masrafları karşılayalım' teklifinin 'pozitif ve cesaret verici bir adım' olduğunu bildirerek, diğer ülkelerden de benzer adımların atılması çağrısında bulundu.

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AB'den Arakan mesajı

Avrupa Birliği (AB), Arakan'da tüm taraflara gerginliği azaltma, uluslararası insan hakları hukukuna uyma ve sivillere karşı şiddet uygulamama çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaklaşık 350 bin kişinin mağdur olduğunu ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Yardım görevlilerinin bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini engellemek için işlerini yapmalarına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Stylianides, AB'nin Arakan'a insani yardım ulaştırılması için yoğun çaba sarf ettiğini ve konunun tüm muhataplarıyla görüşme halinde olduğunu aktardı.

Stylianides, AB'nin, Bangladeş'in Arakanlı sivilleri kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirerek, Arakan'da durum düzelene kadar Bangladeş hükümetinin Arakanlı mültecileri koruma altına alması gerektiğini ifade etti.

"Tüm taraflar gerginliği azaltmalı"

Stylianides, "Tüm taraflara gerginliği azaltma, uluslararası insan hakları hukukuna uyma ve özellikle sivillere karşı şiddet uygulamama çağrısında bulunuyorum. Birçok Arakanlı sivil ciddi zarar gördü ve şiddette maruz kalmamak için Bangladeş'e kaçıyor. Bu kişiler sınır dışı edilmemeli ve tekrar Arakan'a gönderilmemeli." ifadelerini kullandı.

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