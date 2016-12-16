BM: Yemen'de 7 milyon açlıkla boğuşuyor

Suudi Arabistan ve müttefiklerinin iki yıldır İran tarafından desteklendiğini söyledikleri Husilere karşı savaş yürüttüğü Yemen'de 7 milyon kişinin açlıkla boğuştuğu ortaya çıktı.

İki yıldır büyük can kaybı ve yıkım yaratan savaşın ekonomiyi de yerle bir ettiği Yemen'de tahıl ithalinin durması, nüfusun büyük çoğunluğunu bir süredir tehdit eden açlığı yeni boyutlara taşıyabilir.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın içinde bulunduğu kriz nedeniyle Yemenli büyük tahıl tüccarlarının ithalatı durdurduğunu gösteren belgelere ulaştı. Birleşmiş Milletler ülkede 7 milyondan fazla kişinin açlıkla boğuştuğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in Yemen'deki yardım çalışmalarının koordinatörü Jamie McGoldrick Reuters ajansına, "Şu anda ülkenin her yerinde çocuklar ölüyor" diye konuştu. Tahıl ithalinin durması konusunda BM yardım koordinatörü McGoldrick "2017 başlarında çok büyük sorunlarla karşı karşıya geleceğimizi biliyoruz" dedi.

10 çocuk 8'i yetersiz besleniyor

BM geçen ay Yemen'de 1,5 milyon çocuğun açlıkla yüzyüze olduğunu, 370 bininin yetersiz beslenme yüzünden bağışıklık sistemlerinin çöktüğünü duyurmuştu. Şu anda BM tahminlerine göre, her 10 çocuktan 8'i yetersiz besleniyor ve her 10 dakikada bir çocuk önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Yine BM rakamlarına göre Yemen'de halen 7 milyon kişi aç ve kalan tahminen 21 milyon insan düzenli olarak yeterli gıdaya ulaşamıyor.

İthalat neden durdu?

Son kriz Eylül ayında Yemen'in sürgündeki Devlet Başkanı Abed Rabbo Mansur Hadi'nin, Merkez Bankası'nı Husi'lerin kontrolüne geçen başkent Sana'dan güneydeki Aden'e taşıma kararıyla gelişmeye başladı. Hadi hükümeti buna gerekçe olarak Husi'lerin Merkez Bankası kaynaklarından 4 milyar doları savaşa yatırdığı iddiasını gündeme getirdi. Husiler ise bu paranın bankadan gıda ve ilaç alımı için çekildiğini söylüyorlar.