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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

BM: Yemen'de 78 bin kişi sığınmacı konumuna düştü

27 Eylül 2018, Perşembe 20:21
BM, Yemen'in Hudeyde kentinde haziran ayından bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 78 binden fazla ailenin sığınmacı konumuna düştüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde haziran ayından bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 78 binden fazla ailenin sığınmacı durumuna düştüğünü açıkladı.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yayımlanan raporda, 19 -26 Eylül tarihlerinde yapılan insani durum incelemesinin sonuçları paylaşıldı.

Hudeyde'deki insani durumun ele alındığı raporda, son bir hafta içerisinde bin ailenin daha göç etmek zorunda kaldığı ve böylece haziran ayından bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 78 bin 400 ailenin sığınmacı konumuna düştüğü kaydedildi.

Bu ailelerin evlerini terk edip ülkenin diğer kentlerine veya Hudeyde'de çatışmaların olmadığı başka bölgelere göç ettiği belirtilen raporda, kentteki çatışmaların devam ettiği ve herhangi bir tarafın önemli bir ilerleme kaydedemediği bilgisi verildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçlerinin Hudeyde'nin doğusundaki Kilo 16 bölgesi yakınlarında bulunan ana yolun kuzeyindeki kontrol alanını genişlettiği, Hudeyde ile Sana'yı birbirine bağlayan ana yolun bir bölümünde sağlanan kontrolün güçlendirildiği aktarıldı.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Koalisyon güçleri, 17 Eylül'de de kenti Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

AA

Etiketler: Yemen, sivil, Suudi Arabistan
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