BMGK, ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin ardından acil toplandı

İdlib'te kimyasal silahlarla gerçekleştiği iddia edilen saldırıya ilişkin hazırlanan üç ayrı BMGK karar tasarısının müzakereleri de devam ediyor

Bolivya'nın talebiyle BMGK ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurması nedeniyle acil toplandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği operasyonun ardından olağanüstü toplandı. BMGK'dan yapılan açıklamada, saat 11.30'da (TSİ 18.30) düzenlenecek toplantının açık olacağı ve BM Genel Sekreterliğinin üyelere konuya ilişkin brifing vereceği belirtildi. Toplantı talebinin BMGK'nın geçici üyelerinden Bolivya'dan geldiği öğrenildi. Müzakereler sürüyor Öte yandan Suriye’nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla gerçekleştiği iddia edilen saldırıya ilişkin hazırlanan üç ayrı BMGK karar tasarısının müzakereleri de devam ediyor. ABD, İngiltere ve Fransa bir tasarı hazırlamış ardından da Rusya karşı tasarı hazırlayarak üyelere sunmuştu. Arayı bulmak isteyen BMGK'nın 10 geçici üyesi ise üçüncü bir tasarı hazırlayarak üyelere dağıtmıştı. Bu tasarıların oylama için Konsey’e getirilip getirilmeyeceği henüz açıklanmadı.

Okunma Sayısı: 599

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.