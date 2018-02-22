BMGK'da kritik Suriye oylaması

BMGK, bugün Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören tasarıyı oylayacak.

İsveç ve Kuveyt tarafından yapılan çağrı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün Suriye'de 30 günlük ateşkes öngören tasarının oylanması bekleniyor.

72 saat içinde yürürlüğe girebilecek tasarı, bölgedeki sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilmesini öngörüyor. Tasarı kapsamında, Şam yönetiminin Doğu Guta, Yermük, Fua ve Kefreya bölgelerine yönelik ablukasının kaldırılması ve böylece "hayatta kalmaları için gerekli olan gıda ve ilaç" yardımının sivillere ulaştırılmasının sağlanması isteniyor.

Şam yönetiminin destekçisi olan Rusya'nın oylamayı veto edip etmeyeceği henüz belirsiz.

Öte yandan Rusya da perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ni Doğu Guta'daki durumu görüşmek üzere bir toplantıya çağırdı.