BMGK'dan Halep tasarısına onay

BM Güvenlik Konseyi'nde Halep tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Halep'ten tahliyelerin, uluslararası gözlemcilerin denetiminde güvenli bir şekilde yapılması ve sivillerin korunmasını öngören karar tasarısı bugün oylandı. BMGK, Halep tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Tasarı, Halep'te tahliye operasyonlarının doğrudan ve objektif olarak gözlemlenmesini, sivillerin korunmasını içeriyor. Karar ile BM gözlemcileri Halep'te görev yapacak. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Fransa'nın karar tasarısını Güvenlik Konseyi'ne sunmasının ardından, bu tasarıya destek vereceklerini açıklamış, Rusya'nın, BMGK'da oylanacak bu karar tasarısını da veto etmesi durumunda BM Genel Kurulunda özel bir oturum düzenlenmesi için çalışacaklarını belirtmişti. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da sahada gözlemcilerin bulunmasının, yaşanan vahşeti engellemeye yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise Halep'te gözlemcilerin görevlendirilmesinin haftalar süreceğini söylemişti. AA

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