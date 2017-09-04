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4 EYLÜL 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

BMGK'de 'acil' gündem: Kuzey Kore

04 Eylül 2017, Pazartesi 10:00
ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin devlete ait basın yayın organlarında ülkenin kıtalararası balistik füzelerle (ICBM) uyumlu minyatür hidrojen bombasını başarıyla test ettiğini duyurmasının ardından BMGK'ya "acil toplantı" çağrısında bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley bu konuda yaptığı açıklamada toplantının bugün (TSİ) 17:00'de başlayacağını bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugünkü denemesi son derece üzücü bir davranış ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres ve ABD Başkanı Trump denemeyi kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu Kuzey Kore'yi sert bir şekilde kınarken, en son denemeyi ülkenin yükümlülüklerini yerine getirmede "ciddi bir ihlal" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump da bu konuda yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin ticaret ortaklarını cezalandırmayı düşündüğünü dile getirdi. Trump, Kuzey Kore'ye karşı bir operasyon düşünüp düşünmediği konusundaki bir soruya ise "göreceğiz" cevabını verdi.

Eylül 2016'dan bu yana 6'ncı nükleer denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, denemenin "başarılı" olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları ise deneme nedeniyle Kuzey Kore'de 6,3 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldiğini açıklamıştı.

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AB Kuzey Kore'ye yaptırım politikasını sertleştirmeye hazır

 

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti. 

Uluslararası toplumun hızlı ve kararlı şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Donald Tusk, "AB, Kuzey Kore'ye karşı yaptırım politikasını sertleştirmeye hazır. Kuzey Kore yönetimini, nükleer programlarına ilişkin diyaloğu tekrar başlatmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'ya 'Yaptırımları artırın' çağrısı

BMGK'ya da Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları artırma çağrısı yapan Tusk, BM'nin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için daha kararlı tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin "çok riskli ve ağır sonuçları olabileceğine" işaret eden AB Konseyi Başkanı Tusk, Pyongyang yönetiminin tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Koreli yetkililer, yeni geliştirdikleri kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı.

Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde denemenin, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

AA

Etiketler: ab, kuzey kore
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