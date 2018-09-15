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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

BMGK yenilenmeli

15 Eylül 2018, Cumartesi 00:24
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak, “BM Güvenlik Konseyi 21. yüzyılın gerçeklerini yansıtmıyor” diyerek, reform çağrısında bulundu.

Mevcut yapısı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir eleştiri de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan geldi.  BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak, Güvenlik Konseyi’nin 21’nci yüzyılın gerçeklerine uygun şekilde yenilenmesi çağrısı yaptı. Lajcak, “Yeniden yapılandırılmış bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, değişen küresel gerçekleri daha iyi yansıtır” dedi. Lajcak, BM Güvenlik Konseyi’nde reform tartışmaları ve çağrılarına ilişkin, ‘’BM Güvenlik Konseyi’nde reform en karmaşık, en hassas ve en önemli konulardan biri. BM sisteminin tüm çalışmaları dış dünyada sadece Güvenlik Konseyi’nin performansına göre değerlendiriliyor. BM Güvenlik Konseyi’nde ne zaman birlik olmasa ve karar alınamasa tüm sistem sert bir şekilde eleştiriliyor. Buna çoğu kez şahit oldum ve bu durumla yüzleştim. 

“1945 yılının gerçeklerini taşıyor”

BM Güvenlik Konseyi mevcut pozisyonuyla yeterince temsil edilmediğini belirten Lajcak, ‘’Bu inkar edilemez çünkü 21. yüzyılın gerçeklerini yansıtmıyor, 1945 yılının gerçeklerini taşıyor. Bu nedenle reform çağrısı adil ve hatta yeterli değil. Yeniden yapılandırılmış bir Güvenlik Konseyi değişen küresel gerçekleri daha iyi yansıtır. Konseyin kaç üyesinin olacağı, daimi üyelik, veto hakkı gibi tartışılması gereken birçok konu var. Üye ülkeler konseyin herkesi temsil ettiğini hissetmek istiyor. ‘’ diye konuştu. Lajcak, ayrıca Avrupa Birliği’nin BM sisteminde daha aktif olması gerektiğini sözleri ekledi.

AA

Etiketler: bmgk, bm
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