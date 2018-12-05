"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

BMMYK'den mültecilerin donarak ölümüne ilişkin açıklama

05 Aralık 2018, Çarşamba 14:14
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son olarak 3 göçmenin donarak ölmesine sebep olduğu ileri sürülen, Yunanistan tarafından sığınmacıların Türkiye'ye zorla döndürülme iddialarının "endişe verici" olduğunu bildirdi.

BMMYK Yunanistan Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkelerin gerek ulusal ve uluslararası hukuk, gerekse Avrupa Birliği hukuku tarafından mültecileri korumakla yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Meriç Nehri'nin özellikle kış aylarında tehlikeli bir güzergah olduğuna işaret edilen açıklamada, "BMMYK, Yunan makamları tarafından geri itme iddialarına ilişkin güvenilir ihbarlar almaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu "geri itme" vakalarının, gözaltına alma, iltica başvurusu hakkı tanımama ve zaman zaman şiddet de kullanılarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderme şeklinde gerçekleştiği anlatılarak, "BMMYK'ya yılbaşından bu yana, birkaç yüz kişiyi etkilediği ileri sürülen, nehir üzerinden toplu geri gönderme vakalarına ilişkin birçok beyan geldi." bilgisi paylaşıldı.

Bu tür geri göndermelerin içinde özellikle kadın ve savunmasız bireylerin bulunması nedeniyle birçok risk taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu tür ihbarlar kesinlikle endişe verici ve BMMYK, daha önce bu meseleyi Yunan makamlarının gündemine getirdi ve önleyici tedbirler alınması çağrısında bulundu." değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan iddiaları yalanladı

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Olga Gerovasili, yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı.

Gerovasili, "Böyle bir olay kesinlikle tarafımızdan yapılmadı. Kesin bir dille yalanlıyorum." diye konuştu.

"Yunanistan sıkça 'geri itme' yoluna gidiyor"

Edirne'nin sınır köylerinde ilk belirlemelere göre donarak öldükleri tahmin edilen 3 göçmenin cesedine ulaşılmıştı.

Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilen, "geri itme" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ifade ediliyor.

Söz konusu duruma maruz kalan göçmenler ifadelerinde, Yunan güvenlik güçlerinden şiddet gördüklerini ve sonrasında botlara bindirilerek geri gönderildiklerini ileri sürüyor.

Yunan makamları, 2018 yılı içerisinde yaklaşık 14 bin göçmenin ülkelerine geçiş yaptığını ifade ediyor.

Öte yandan, Edirne'de yılın 10 ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artışla, büyük çoğunluğu Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 60 bin düzensiz göçmen yakalanmıştı.

AA

Etiketler: göçmen, bm, türkiye, yunanistan
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin'den ABD'ye: Uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz

    Türkiye'de 2017 yılındaki meteorolojik afetlerin bilançosu

    'Ölümcül bir hal aldı'

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında önemli gelişme

    Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda olacak

    TCMB'den 'dalgalı döviz kuru' açıklaması

    MSB: Sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet

    Bekçiler geldi, asayiş arttı

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı

    Alım gücü düşüyor, işsizlik artıyor

    Macron artık seçilemez

    Çavuşoğlu: Türkiye NATO'dan her konuda dayanışma bekliyor

    Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: Prens Selman bitmiş durumda

    Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma cevabı gecikmedi

    Sarı yelekliler memnun kalmadı: Yapamıyorsa tekrar sandığa götürsün

    İngiltere hükümeti Parlamento'daki oylamayı kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda gecikmeli ve acı tesbitler
    Genel

    Bekçiler geldi, asayiş arttı
    Süleyman KÖSMENE

    Kutsal geceler bid’at midir?
    Genel

    TCMB'den 'dalgalı döviz kuru' açıklaması
    Genel

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    İsmailler ve İbrahimler (İsmail Fakazlı (1913-2014)
    Genel

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.