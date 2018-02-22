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Boko Haram 94 kız öğrenciyi kaçırdı, 48'i kurtarıldı

22 Şubat 2018, Perşembe 09:32
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen baskın sonrası kaçırılan kız öğrencilerden 48'inin kurtarıldığı açıklandı.

Boko Haram, Nijerya'nın Yobe eyaletinde kız öğrencilerin kaldığı bir okula pazartesi günü saldırı düzenledi. Yetkililer saldırının ardından 94 kız öğrencinin kaybolduğunu açıkladı. 

Ülkenin kuzeyinde bulunan Yobe Eyalet Valisi İbrahim Geidam tarafından yapılan açıklamada, Boko Haram örgütü tarafından bir okul baskını sırasında kaçırılan kız çocuklarından 48'inin kurtarıldığı aktarıldı.

Geidam açıklamasında, "Boko Haram örgütü üyeleri tarafından kaçırılan 94 öğrenciden 48'i Yobe ile Borno eyaletleri sınırında bulunan Jilli-Muwarti bölgesinde kurtarıldı" ifadesine yer verdi.

KURTARILANLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLECEK

Kurtarılan kızların ordu birliklerinin gözetimi altında olduğu ve sağlık kontrolleri sonrası ailelerine teslim edileceği bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, elebaşları Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Örgüt 2014'te de kız öğrencilerin kaldığı bir okulu basmış ve 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Bu öğrencilerin 112'si hala örgütün elinde bulunuyor.

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