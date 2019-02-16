Boko Haram'dan cami saldırısı: 11 ölü

Nijerya'da Boko Haram terör örgütü üyelerince sabah namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Borno eyaleti polis komiseri Damian Chukwu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Örgüt üyesi iki intihar bombacısı ve bir silahlı militan tarafından düzenlenen saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 3'ü örgüt üyesi." diye konuştu. Chukwu, Gwozari/Kushari bölgesinde meydana gelen saldırıda yaralananların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bombalı saldırının ülkede ertelenen başkanlık seçimlerine saatler kala düzenlenmesi dikkati çekti. Örgüt, 4 gün önce Borno Valisi Kashim Shettima'nın konvoyuna saldırı düzenlemiş ve en az 5 kişi hayatını kaybetmişti. AA

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