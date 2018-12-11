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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Bölgedeki en eski buzul son 33 yılda yüzde 95 eridi

11 Aralık 2018, Salı 20:52
Kuzey Kutbu'nun, son 5 yılda tarihinin en sıcak dönemini geçirdiği, dünyanın geri kalanından 2 kat fazla ısındığı bildirildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Kuzey Kutbu Araştırma Programı, 12 ülkeden 81 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yıllık "Kuzey Kutbu Raporu Kartı" isimli araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 

 Kuzey Kutup bölgesinin, 2014-2018 döneminde, bölgedeki sıcaklıkların kayıt altına alınmaya başlandığı 1900'den bu yana en sıcak 5 yılını yaşadığı kaydedilen raporda, bölgedeki ısınmanın dünyanın geri kalanından iki kat fazla olduğu belirtildi. 

Bölgede en sıcak yılın 2016, en sıcak ikinci yılın da 2018 olarak tespit edildiği aktarıldı. 

Isınmanın etkileri dünyanın her yerinde

Raporda, sıcaklıktaki bu değişimin bölgenin çok uzaklarında dahi hissedildiği ve tüm dünyada hava sıcaklıklarında ciddi dalgalanmalara neden olduğu vurgulandı. 

Kuzey Kutbu'ndaki en eski buzulun son 33 yılda yüzde 95 eridiğine dikkat çekilen raporda, bölgedeki Ren geyiği nüfusunun da son 20 yılda yüzde 56 azaldığı ve sayılarının 4,7 milyondan 2,1 milyona gerilediği vurgulandı. 

"Hala harekete geçmiyoruz"

Massachusetts'deki Woods Hole Araştırma Merkezinden Kuzey Kutbu bilimcisi Susan M. Natali, New York Times'a yaptığı açıklamada, söz konusu raporun bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. 

Natali, "Ne zaman bir rapor görsek işlerin kötü gittiğini görüyoruz ancak hala harekete geçmiyoruz. Bu rapor, iklim değişikliğinin gözlenebilir olduğunu destekliyor." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Küresel ısınma
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