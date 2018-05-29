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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bölgedeki tansiyon daha da yükseldi

29 Mayıs 2018, Salı 13:56
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e havan saldırısı düzenlendiği iddialarının ardından İsrailli yetkililerden peş peşe gelen "Gazze'ye saldırı" tehditleri zaten gerilimli olan bölgedeki tansiyonu daha da artırdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nden bu sabah İsrail'e en az 25 havan mermisi fırlatıldığı" ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca atılan havanların büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" adlı savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ve saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik danışmanlarını acil toplantıya çağırdı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Netanyahu, saldırıdan Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutarak "İsrail ordusu büyük bir güçle buna cevap verecek ve İsrail kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve diğer askeri yetkilileri "özel durum değerlendirmesi" yapmak için toplantıya çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada da Gazze'den İsrail topraklarına en az 25 havan mermisi fırlatıldığı iddia edilerek "Hiçbir ülke, kendi halkına yönelik buna benzer bir tehdidi kabul edemez." ifadesine yer verildi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ise düzenlenen havan saldırısına cevap verileceğini kaydetti.

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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

 

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de İslami Cihad'a ait bir hedefi vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz Filistin makamlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, Hamas İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlediğini doğruladı.

Öte yandan İsrail ordusu da Gazze'ye saldırı düzenlediğini duyurarak, Gazze'de yaşanan patlamaların saldırıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

İsrail yönetimi, bu sabah Gazze'den İsrail'e yönelik havan saldırısı düzenlendiğini iddia etmiş, saldırıdan Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu.

"İsrail, kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek." açıklaması yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırı sinyali vermişti.

 

AA

Etiketler: filistin, gazze, israil zulmü
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