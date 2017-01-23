Bölünmüş İslam dünyası fırsatçılara yarıyor

Dünya Müslüman Âlimler Birliği yaptığı açıklamada, “İslam dünyasına musallat olan bölünme ve parçalanma, pusuda bekleyenleri bu fırsatı değerlendirerek daha fazla kazanç elde etmeye itiyor” dedi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması durumunda doğabilecek sonuçlara karşı uyarıda bulundu. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasından doğabilecek sonuçlara karşı uyarıda bulunulurken, İslâm dünyası ve liderleri Kudüs ile Filistin meselesi konusunda üzerine düşeni yapmaya, uluslar arası kuruluşlar da Filistinlilerin haklarını korumaya çağrıldı.

‘Keyfi uygulamaları kınıyoruz’

Açıklamada “İslâm dünyasına musallat olan bölünme ve parçalanma, pusuda bekleyenleri bu fırsatı değerlendirerek daha fazla kazanç elde etmeye itiyor. ABD Başkanı Donald Trump’un Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma istediği de bu yönde bir adımdır, ancak bu Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına yapılmış açık bir ihlâldir.” ifadeleri kullanıldı. İslam dünyası âlimleri ve düşünürlerinin, Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması planını kabul etmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, “işgalcilerin” Kudüs ve bütün Filistin topraklarındaki keyfi eylemleri kınandı.

İslamofobi IŞİD’i üretti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Emperyalist güçler İslamofobi’yi önemli bir mesele olarak aldılar ve radikal İslamcı akımları kendileri ürettiler. El-Kaide’yi de IŞİD’i de onlar üretti.” dedi. “Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları” adlı programda konuşan Karamollaoğlu yaşanabilir bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Karamollaoğlu, “Yaşanabilir Türkiye dediğimiz zaman iki konu çok önemli. Bunlardan biri ahlâk ve maneviyatımızı barındıran manevî kalkınma, diğeri de sanayi ve teknolojiden oluşan maddi kalkınmadır. Bir diğer önemli olan da yeniden büyük Türkiye hedefidir. Bu da yeni bir dünya, şahsiyetli bir dış politika, İslâm Birliği, D8, D60 ve D160 hedeflerini içerisinde barındırmaktadır.” ifadelerini kullandı.

FİTNE ÇIKARTIYORLAR!

Dünya gündemine de değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Emperyalist güçler İslamofobi’yi önemli bir mesele olarak aldılar ve radikal İslamcı akımları kendileri ürettiler. El-Kaide’yi de IŞİD’i de onlar üretti. ABD’de şimdi bir sürü adam var ve bunlar çıkıp televizyonlarda konuştu. Bunlar CIA’nın adamları. Bunlar ABD’nin Avrupa’nın önemli diplomatları... Ama kimse dinlemek istemiyor. Ama onlar diyor. Ne için? Müslümanlar arasında fitne çıkarıp bu bölgeyi tarumar etmek ve onların emellerine hizmet etmek için.”