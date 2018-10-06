Bosna Hersek sandık başına gidiyor

Kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimler yarın yapılacak.

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimler yarın düzenlenecek.

Bosna'daki savaşı (1992-1995) sonlandıran Dayton Barış Anlaşması çerçevesinde oluşturulan karmaşık bir siyasi yapıya sahip ülkede, kayıtlı 3 milyon 352 bin 933 seçmen 518 pozisyon için yarışan 7 bin 498 aday arasında tercih yapacak.

Dayton sonrası Bosna Hersek'te sekizinci kez yapılacak seçimlerde, ulusal parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitedeki parlamentolar ile FBIH içerisindeki 10 kantondaki parlamentoların yeni üyeleri belirlenecek.

Ülkenin "kurucu milletleri" olarak nitelendirilen Boşnak, Sırp ve Hırvatlardan birer ismin seçileceği Konsey üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday bulunuyor.

6 binden fazla gözlemci

Bu arada, yarınki seçimde kanton, entite ve ulusal parlamentoların yanı sıra ülkedeki iki entiteden biri olan RS'nin yeni başkan ve başkan yardımcısılar da seçilecek.

Seçmenler, yerel saat ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından açıklanan nihai listeye göre seçimlere 58 siyasi parti, 34 bağımsız aday ve 36 ittifak katılacak.

Seçimleri bine yakını yabancı olmak üzere 6 bin 500 gözlemcinin izleyeceği açıklanırken, 30 günlük seçim kampanyalarının ardından yasakların da bu sabah başladığı bildirildi.