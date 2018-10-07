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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bosna Hersek'te sandıklar kapandı

07 Ekim 2018, Pazar 23:25
Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal düzeydeki parlamentolar ile devlet başkanlığı konseyi üyelerinin belirlendiği seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal düzeydeki parlamentolar ile devlet başkanlığı konseyi üyelerinin belirlendiği seçimlerde sandıklar yerel saat ile 19.00 (TSİ 20.00) itibarıyla kapandı.

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) Başkanı Branko Petric, sandıklar kapatılmadan önce düzenlediği basın toplantısında, yerel saat 15.00 itibarıyla ve kayıtlı 3 milyon 352 bin 933 seçmenin yüzde 37,2'sinin oy kullandığını açıkladı.

 

Bu arada, seçimleri takip eden "Mercek Altında" isimli bağımsız gözlemci organizasyon, ülke genelindeki 200'den fazla oy kullanma merkezinde birtakım aksaklıklar yaşandığını bildirdi.

Öte yandan, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bijeljina'daki bir oy kullanma merkezinde yaşanan arbede nedeniyle sandıklardan birinin zarar gördüğü ve oy verme işlemlerine bir saat kadar ara verildiği bildirildi.

Resmi ve tam olmayan ilk sonuçlar gece yarısı açıklanacak

Bosna Savaşı'nı (1992-1995) sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan karmaşık bir siyasi yapıya sahip Bosna Hersek'teki seçmenler, 518 koltuk için yarışan 7 bin 498 aday arasında tercih yaptı.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin belirleneceği seçimlerde, konseydeki 3 üyelik koltuğu için 15 aday yarıştı.

Dayton Barış Antlaşması sonrasındaki sekizinci seçimlerde, ulusal parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitedeki parlamentolar ile FBIH içerisindeki 10 kantondaki parlamentoların yeni üyeleri de belirlenecek. Seçimlerde ayrıca RS başkanı ve iki yardımcısı da seçilecek.

Bu arada, resmi ve tam olmayan ilk sonuçlar gece yarısı açıklanacak.

 

AA

Etiketler: bosna hersek
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