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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bosna Hersek'teki seçimlerde son durum?

08 Ekim 2018, Pazartesi 02:24
Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Sefik Dzaferovic seçimi kazandığını açıkladı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki SDA'nın adayı Dzaferovic, başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, seçim zaferini duyurdu.

Sandığa giden herkese teşekkür eden Dzaferovic, "Şu anda elimizdeki sonuçlara göre konseyin yeni Boşnak üyesi benim." ifadelerini kullandı.

SDA Genel Başkanı ve Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de seçimlerde elde ettikleri zaferi "muhteşem" olarak nitelendirerek, "SDA her zamanki gibi en güçlü siyasi parti oldu." dedi.

Dzaferovic'in zaferini ilan etmesinin ardından parti genel merkezinde havai fişekli kutlama yapıldı.

Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı. 

Hırvat üyeliği adayı Zeljko Komsic, seçimi kazandığını açıkladı

Bosna Hersek'teki Demokrat Cephenin (DF) Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyeliği adayı Zeljko Komsic, seçimi kazandığını açıkladı. 

Başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hırvat politikacı, Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni Hırvat üyesi olduğunu söyledi.

Tüm adayları tebrik eden Komsic, "Bana oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin hizmetinde olacağım." dedi.

Daha önce iki dönem (8 yıl) Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliği görevinden bulunan Komsic, "Benden endişeniz olmasın. Üstlendiğim bu sorumlulukta yanlış yapmamak için elimden geleni yapacak, güveninizi boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.

Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı.

AA

Etiketler: bosna hersek, seçim
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