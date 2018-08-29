Bosna Hersek'ten Filistin'e ziyaret

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarına geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarına geldi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, Ürdün Kraliyetine ait özel bir helikopterle geldiği işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat’ın kabrini ziyaret etti. İzetbegovic daha sonra, Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlığı Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. Törende Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli yetkililer, Müslüman ve Hristiyan din adamları hazır bulundu. İzetbegovic ve Abbas’ın resmi temasların ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Boşnak liderin ayrıca akşam namazında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, resmi ziyarette bulunmak üzere Ürdün’e gitmiş, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelmişti. AA

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