Bosna kasabı hakkında tarihi karar

"Bosna kasabı" olarak anılan Bosnalı Sırpların komutanı Ratko Mladiç hakkındaki nihai karar bugün açıklandı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok faklı suçtan yargılanan eski Sırp komutan Ratko Mladiç'i suçlu buldu. Mahkeme, Mladiç'in savaş suçlarına iştirak ettiğine ve Srebrenitsa'nın bombalanması emrini verdiğine hükmetti. Mladiç müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp komutan Ratko Mladiç'i suçlu buldu. Mahkeme, Srebrenitsa'yı bombalama emrini Mladiç'in verdiğini ve savaş suçlarına iştirak ettiğini belirtti. Kararın okunması sırasında Mladiç bağırmaya başlayınca yargıç, sanığın salondan çıkarılmasını istemişti. Yargıç kararın okunmasına ara vermişti. Mladiç'in avukatı da, müvekilinin tansiyonunun yükseldiğini gerekçe göstererek kararın ertelenmesini talep etmişti. Bosna Savaşı sırasında Sırp askerlerin komutanlığını yapan Bosnalı Sırpların komutanı Mladiç yaklaşık 16 yıl saklandıktan sonra 2011’de Sırbistan’da yakalanmıştı. Ardından Hollanda'daki Lahey’de Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmişti. Mladiç 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa katliamı da dahil 11 suçtan yargılandı. Savcılık, iddianamede savaş suçu ve soykırım zanlısı Mladiç'e müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti. 530 gün görülen davada, toplam 591 tanık ifadesine başvuruldu. 9 bin 914 kanıt mahkemece kabul edildi. Srebrenitsa katliamının siyasi sorumlularından Radovan Karaciç de 40 yıl hapis cezasına çaprıtılmış, Slobodan Miloşeviç ise 2006'da Lahey'de yargılanırken ölmüştü. Sputnik Türkiye

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