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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

'Bosna kasabı' Mladic hakkındaki karar yarın açıklanacak!

21 Kasım 2017, Salı 12:29
Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Mladic hakkındaki kararını yarın açıklayacak.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Ratko Mladic hakkındaki kararını yarın açıklayacak.

"Bosna kasabı" olarak da anılan Mladic, 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılandı.

Savcılık, iddianamede savaş suçu ve soykırım zanlısı eski Sırp komutana müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. 

Mladic'in bireysel ve ortaklaşa işlenen suçlardan hüküm giymesi bekleniyor.

İDDİANAMENİN İLK İKİ MADDESİ "SOYKIRIM"

Eski Sırp komutan Mladic hakkındaki ilk iddianame 25 Haziran 1995'te hazırlandı. İlk kez 14 Kasım 1995'te değiştirilen iddianame, 10 Ekim 2002, 1 Haziran 2011 ve 16 Aralık 2011'de yapılan değişikliklerin ardından son halini aldı.

Mladic, 16 Aralık 2011 tarihli son iddianamede iki maddesi soykırımla ilgili olmak üzere 11 maddede sıralanan suçlardan yargılandı.

İddianamenin "soykırım" başlıklı ilk maddesinde Mladic, Bosnalı Müslüman (Boşnak) ve Hırvatlara yönelik etnik veya dini temelli soykırım yapmak, soykırımı planlamak, teşvik etmek, emretmek, bunun gerçekleştirilmesine yardım etmek ve bunu desteklemekle suçlanıyor. İlk maddede, 1992'de Foça, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most ve Vlasenica şehirlerindeki Boşnak ve Hırvatların yok edilmesinin istendiği, Mladic'in de bunu bildiği ve kasıtlı olarak risk aldığı belirtiliyor. Aynı maddede söz konusu şehirlerde Sırp birliklerince kurulan toplama kamplarında esirlere yönelik insanlık dışı eylemlerde bulunulduğu ve bu kişilerin öldürüldüğü de yer alıyor.

İddianamenin yine "soykırım" başlıklı ikinci maddesi, 1995'te ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürülmesiyle ilgili.

Mladic'in, aynı mahkeme tarafından daha önce de "soykırım suçu işlendiği" onaylanan Srebrenitsa'da, Boşnak erkeklere yönelik soykırım, kadın, çocuk ve yaşlıların sürgün edilmesine iştirak ettiği belirtiliyor.

İddianamenin bu maddesinde, "Ratko Mladic, Srebrenitsa'daki Bosnalı Müslümanların etnik ve dini bir grup olarak yok edilmesini planladı ve bu planını ortaklaşa suç teşebbüsünün diğer katılımcılarıyla da paylaştı." ifadelerine yer veriliyor.

İddianamenin 1. ve 2. maddelerinde soykırım yapmakla suçlanan Mladic'in, 1992 ve 1995 yıllarındaki soykırımların yanı sıra insanlığa karşı suç işlemek (sürgün, yok etmek, öldürmek, sınır dışı etmek ve insanlık dışı eylemler) ve savaş kanun ve geleneklerini ihlal etmek (öldürmek, terör, sivillere karşı hukuka aykırı saldırılar ve esir almak) suçlarından ceza alması talep ediliyor.

AA

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