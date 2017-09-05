"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

''Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değildir"

05 Eylül 2017, Salı 11:41
Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş, Arakanlı Müslümanlarla ilgili, "Binlerce insan, kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürülüyor. Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değildir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanvekili Ekrem Keleş, Arakan Halkıyla Dayanışma Kurumu Başkanı Selimullah Abdurrahman ile Mekke'de Diyanet Hac İdare Merkezi'nde görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, "Dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan insanların derdiyle meşgul olmak, onların dertleriyle ilgilenmek her Müslüman'ın vazifesidir. Kim olursa olsun, ne olursa olsun dünyanın hiçbir yerinde zulüm kalmayıncaya kadar Müslümanların, yaşanan bu zulümlerin bertaraf edilmesi için çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Dünyanın bir yerinde zulüm varken hiçbir Müslüman'ın "bana ne" diyemeyeceğini belirten Keleş, şöyle devam etti:

"Müslüman olsun olmasın zulme uğrayan her insanın derdi Müslüman'ın derdidir. Arakanlı kardeşlerimiz en temel haklarından mahrum bırakılmaktadırlar. Eğitim haklarından, can ve mal güvenliğinden yoksun bir durumdalar. Evleri yakılıyor, göçe zorlanıyorlar. Binlerce insan, kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürülüyor. Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke'de İslam ülkelerinin hac organizasyonu başkanlarını davet etti. 40'tan fazla ülke bu toplantıya katıldı. Haccın bir amacı da Müslümanların dünyadaki dertleriyle ilgilenmektir. Bu senenin temel konusu Arakan'daki Müslümanların problemleri oldu. 40'tan fazla İslam ülkesinin temsilcisiyle Arakan'da yaşanan zulme karşı hac organizasyon başkanları olarak ortak bir açıklama yaptık."

Abdurrahman'dan detaylı bilgi aldıklarını ve Arakan'daki diğer temsilcilerle de görüşmeleri sürdürdüklerini kaydeden Keleş, Türkiye Diyanet Vakfıyla birlikte Arakan'a gereken yardımların yapıldığını ve milletin hayır elinin buradaki mazlumlara ulaştırıldığını söyledi.

"Arakan sınırında kalanlar hapishane hayatı yaşıyor"

Selimullah Abdurrahman ise Türk halkının Arakan'da yaşanan zulme duyarsız kalmadığını, dünyadaki hiçbir mazluma sırt çevirmediğini ifade etti.

Arakan'da büyük bir zulmün sürdüğünü, Arakanlıların ise gözlerinin ve umudunun Türk halkında olduğunu belirten Abdurrahman, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 70 yıldır Myanmar'da, Bangladeş'in güneybatısında bulunan Arakan'ın çeşitli sorunları bulunmaktadır. Yarım asırdır askeri Burma yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik baskıları sonucunda büyük göç hareketleri yaşanmaktadır. Özellikle son 10 yılda baskıların artmasıyla bölgeden komşu ülkelere sığınan Arakanlıların sayısı 3 milyonu geçti.

Geride kalanlar, Arakan sınırında kalanlar ise hapishane hayatı yaşamaktadır. Batıya doğru hareket edilemiyor. Sadece Bangladeş'e açılan kapı var. Hicret etmek isteseler de rahatlıkla gidemiyorlar. Bu baskılar sonucunda bölgede Bangladeş'e yaşanan sürgünlerde yaklaşık 5 büyük göç hareketi yaşandı. 3 milyon insan sürgün edildi. Bangladeş'e sığınan Arakanlılar Bangladeş için de sorun teşkil etmeye başladı. Bangladeş'in de imkansızlıkları var. Burma yönetimi de bunu fırsat bilerek, insanları göçe zorlayarak çeşitli uygulamalarda bulunuyor. Bangladeş'e bu anlamda teşekkür ediyoruz. Kıt imkanlara sahip olsa da imkanlar ölçüsünde destek vermeye devam ediyor."

Arakan'da yaşananların insani boyutunun yanı sıra siyasi boyutu bulunduğuna işaret eden Abdurrahman, bu açıdan Rohingya probleminin dünyada unutulduğuna dikkati çekti.

Bu konunun, son olaylarla tekrar gündeme gelmeye başladığını belirten Abdurrahman, "Arakan Müslümanlarının problemlerinin barışçıl şekilde gündeme gelmesini istiyoruz. 2005'ten beri Türkiye ile ilişkimiz devam etmektedir. Bir heyet bölgeye gelerek sorunlarımızı dinledi. Uluslararası kamuoyunun dikkatini Arakan sorununa çekmek istiyoruz. Türkiye önderliğinde İslam dünyasının da uluslararası bir güce dönüştüğünü söyleyebiliriz. Müslüman ülkelerin önderliğinde oluşan bu birlik, uluslararası sorunlara ağırlığını koymaya ve sorunların çözümünde önemli bir rol almaya başladı." dedi.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok toplantıda, uluslararası teşkilatlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme imkanı bulduklarını kaydeden Abdurrahman, "Türk toplumunun uluslararası sorunlarda önemli roller üstlendiğini biliyoruz. Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen böyle bir geleneği var. Mazlumların sorunlarına sahip çıktıklarını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bizim sorunlarımızın, Arakan sorununun çözümünde de Türk halkından beklentimiz bu yönde. Türk halkının katkılarını görmemek mümkün değil. Türk halkına tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

***

Okumak için tıklayınız:

Endonezya'dan Myanmar'a: Şiddeti derhal durdur

Dehşet veren açıklamalar: 'Arakan'da cesetleri yakarak yok ediyorlar'

40'tan fazla ülkenin hac heyetlerinden ''Arakan'' açıklaması

 

AA

Etiketler: arakan, myanmar
Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    189. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakan yardım bekliyor: Son 24 saatte 35 bin Müslüman Bangladeş'e geçti

    AB'nin cevabının ardından Merkel'den Türkiye hakkında bir açıklama daha

    29 Eylül'e kadar sürecek: 216'sı tutuklu 268 kişinin yargılanmasına başlandı

    ''Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değildir"

    'Görevimiz objektif delillere göre karar vermek'

    Dikkat: Yeni zam kapıda!

    Endonezya'dan Myanmar'a: Şiddeti derhal durdur

    "Yeter artık... Ülkemizin sabrı sınırsız değil"

    Yine artış var: Enflasyon rakamları açıklandı

    Hac görevlerini tamamladılar

    Dehşet veren açıklamalar: 'Arakan'da cesetleri yakarak yok ediyorlar'

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz

    Avrupa Birliği'nden Türkiye hakkında Almanya'ya cevap...

    Vatandaş borç içinde bankalar kar peşinde

    Merkel: Müslümanlar Almanya’nın parçası

    Yüreğimiz yollarda yandı

    ''Savaş için yalvardığını gösteriyor''

    40'tan fazla ülkenin hac heyetlerinden ''Arakan'' açıklaması

    Aylan bebekten sonra yüzlercesi boğuldu

    2016’da 212 bin boşanma dâvâsı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Son notlar
    Ahmet BATTAL

    Camideki savcıya ikazımızdır
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da saçların örtülmesi ile ilgili emir var mıdır?
    Ahmet Cevdet

    İmam Hatip camiası ve siyaset
    Genel

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz
    Erdoğan AKDEMİR

    Ölü kardeşinin etini yemek
    Genel

    İstanbul camilerinden iç sızlatan manzaralar
    Orhan GÜLER

    Bu millet, ‘dini kullanma’ anlayışını da reddedecek bir şuurdadır
    Faruk ÇAKIR

    Aile endişesi hepimiz için
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ı sevmek, O’nun marziyatını yapmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.