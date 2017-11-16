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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Bozdağ açıkladı: Sağlık durumu iyiymiş

16 Kasım 2017, Perşembe 15:12
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı'na ABD'de Mart 2016'dan itibaren tutuklu bulunan ve kendisinden altı gündür haber alınamayan Rıza Sarraf ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'na nota vermişti.

ABD'li yetkililer bununla ilgili cevap mercii olarak ABD Adalet Bakanlığı'nı işaret ettikleri yönünde bir açıklama yapmıştı. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'den kendilerine sözlü bir açıklama geldiğini kaydederek, "Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir" ifadelerini kullandı. 

"Bazı çevreler bu notayı çarpıtıyor"

"Rıza Sarraf bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır" vurgusu yapan Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Birkaç gündür basında Rıza Sarraf'dan haber alınamadığı yönünde haberler çıktı. Avukatı da bu yönde açıklama yaptı. Bunun üzerine Türk Hükümeti ABD'ye nota vermiştir, vatandaşımızın durumu hakkında bilgi almak için.

"Bazı çevreler bu notayı çarpıtıyor. Nota aslında bir diplomatik yazışma usulüdür. Bizden de bilgi almak istediklerinde başka ülkeler nota veriyorlar. Nota diplomatik yazışma usulüdür ve yapılan da budur.

"ABD'den bir sözlü cevap gelmiştir ve Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir."

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  • halil

    16.11.2017 15:55:00

    aman çok önemli içimiz rahatladı arada bir de pkk ile mücadele eden mehmetçiği veya askerden dönen işsizi veya emekliyi veya çocuğuna ilaç alamayan asgari ücretliyi düşünseler

  • g@L!p

    16.11.2017 15:50:00

    Hükümetteki bu Reza aşkı Nedendir acaba ?! İyi bir SARRAF olduğundan mı???

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