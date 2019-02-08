'Brexit bitmeyen bir kabusa dönüşebilir'

İngiltere'nin eski Başbakanlık Müsteşarı Kerslake, "Bir zamanlar aşırı abartılmış bir şekilde Brexit'in bir rüya ülkesi olduğu umuluyordu. Brexit'in hiç bitmeyen bir kabusa dönüşme tehlikesi var." dedi.

İngiltere'nin eski Başbakanlık Müsteşarı Lord Bob Kerslake, büyük umutlarla başlanan Brexit'in ülke için "bitmeyen bir kabusa" dönüşebileceğini söyledi.

Kerslake, Brexit konusunda yeni bir referanduma gidilmesi için kampanya yürüten Halkın Oyu grubunun hazırladığı ''Açıklık da yok son da'' başlıklı raporun basına tanıtımında konuştu.

Lord Bob Kerslake, ''Bir zamanlar aşırı abartılmış bir şekilde Brexit'in bir rüya ülkesi olduğu umuluyordu. Ancak şimdi bunun ülkemiz için bir uyanış olmayacağı açıkça görülüyor. Brexit'in hiç bitmeyen bir kabusa dönüşme tehlikesi var.'' dedi.

Brexit'in netlikten uzak ve sonu görülmeyen bir sürece dönüşmekte olduğunu belirten Kerslake, İngiltere'nin yıllar boyu hep aynı güne uyanacağı ''düşük yoğunluklu, sonu gelmez bir siyasi iç savaş'' yaşayacağını kaydetti.

Kerslake, İngiltere'nin normal takvimde öngörülen 29 Mart'ta AB'den güvenli bir şekilde ayrılamayacağına vurgu yaparak, ''İçinde bulunduğumuz kargaşadan çıkış yolu yeni bir referanduma gidilmesidir.'' diye konuştu.