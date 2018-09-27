Brexit'in sonuçları Türkiye'yi de etkileyecek

İngiltere'nin Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılacak olması bütçe konusunda Brüksel'i düşündürüyor. Bu durumun Türkiye'ye de olumsuz yansımalarının olması söz konusu.

Zira Brüksel bütçe kesintileri kapsamında mali yardımların aday ülkelere dağıtılması konusundaki şartları değiştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği bütçesinde en az 10 milyar Euro açık oluşacak olması bu değişiklik planının en büyük nedeni. Fakat Türkiye'yi de etkileyecek bu mali kesintiler Suriyeli mültecilere yönelik sığınmacı anlaşmasını kapsamıyor.

Türkiye'ye yardım politikası değişecek

Brüksel İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile birlikte oluşacak bütçe açığını kapatmaya çalışıyor. Bu yüzden nerede bütçe kesintileri yapılabileceği inceleniyor.

2021-2027 Avrupa Birliği bütçesi kapsamında Türkiye'ye yönelik mali yardım politikasının ve stratejisinin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. AB'ye aday konumunda bulunan Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye için 14,5 milyar Euro'luk zarf oluşturulması söz konusu. Mali yardımların ise aday ülkelerin kaydettiği ilerlelemelere göre dağıtılması öngörülüyor.

Türkiye'ye yüzde 40 daha az mali yardım

Türkiye'ye 2020 yılına kadar yüzde 40 daha az yardım sağlanacak. Bu da 759 milyon Euro'nun Türkiye'nin kasasına girmeyeceği anlamına geliyor. Gerekçe olarak insan hakları ihlalleri ve demokrasinin büyük ölçüde zedelenmesi gösteriliyor. 2014-2020 Avrupa Birliği bütçesine göre Türkiye'ye 4,45 milyar euro aktarılması öngörülmüştü. Ancak şu ana kadar Türkiye'ye yapılan mali yardım birkaç milyon Euro'da kaldı.

AB-Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasından memnun

Mali yardım kesintisi özellikle insan hakları ihlallerinden dolayı Türkiye'nin adaylık statüsü ile ilgili bir durum. Avrupa Birliği Türkiye'ye 2016'dan bu yana Suriyeli mülteciler için 3 milyar Euro aktardı ve mültecilere yönelik yardımların devam etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyelik sürecine ayrılan 70 milyon euroluk fonu Ankara'nın hukukun üstünlüğü ilkesindeki eksikliklerinden dolayı iptal ettiği belirtildi. Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre bu kaynak insani yardım ve göçmen programlarına kaydırılacak. Fon geçen yıl "Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanında ölçülebilir ve yeterli gelişmeler sağlaması halinde' serbest bırakılmak üzere dondurulmuştu.