Brezilya'da cezaevinde isyan: 50 ölü

Brezilya Ulusal haber portalı G1'in valilik kaynaklarına dayandırarak yaptığı habere göre, Anisio Jobim Cezaevinde çıkan isyanda, en az 50 hükümlü öldü, çok sayıda mahkum da kargaşadan faydalanarak firar etti.

​Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada da cezaevinde, pazar günü öğleden sonra başlayan ayaklanmanın ancak sabah saatlerinde kontrol altına alınabildiği kaydedildi. Onlarca can kaybının olduğunun ifade edildiği açıklamada, ölü sayısına ilişkin kesin sayı verilmedi. Ayaklanmanın sebebinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Brezilya, iki büyük suç çetesi arasında çıkan çatışmalar sonucu Ekim 2016'da da bir dizi cezaevi ayaklanmasına sahne olmuştu. AA

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