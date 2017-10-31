Brezilya'da Uber şöförleri hükümeti protesto etti

Brezilya'da Uber sürücüleri, kullanım maliyetlerini ve lisans fiyatını yükseltmeyi hedefleyen yasa tasarısını protesto etmek için yolları kapattı.

EuroNews'in haberine göre Brezilya’da yüzlerce Uber şöförü yerel lisans ve vergilendirme kurallarına tabi olmamak için hükümetin yeni yasa tasarısını protesto etti.

Hükümet, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Uber sürücülerinin ülkede faaliyet gösteren taksi söferleriyle aynı yasal düzenlemeye tabi olmasını düşünüyor.

Gösterinin organizatörlerinden bir Uber şöförü tepkisini dile getirdi:

“Bizler daha iyi bir hizmet sunabilmek, fiyatları ve maliyetleri düşürmek için elimizden gelen herşeyi yapmaya çalışırken, hükümet ne yapıyor? Tüm dünyanın aksine, taşımacılık alanındaki maaliyetleri yukseltiyor”

Şirketin üst düzey yöneticisi Dara Khosrowshahi, Brezilya Temsilciler Meclisi’nin salı günü oylacağı yasa tasarısını görüşmek üzere Brezılya’ya geldi.

Şirket, yayınladığı bildiride ‘Uber’in taksi hizmeti veren bir firma olmadığını, araç sahipleriyle ulaşım ihtiyacı olan bireyleri buluşturan dijital bir platform olduğunu vurgulayarak, soz konusu yasa tasarısına karşi çıkıyor.

Uber, son bir yılda İspanya, İtalya , İngiltere ve Almanya dahil birçok ülkede yasaklandı.