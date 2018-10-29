Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Liberal Partinin adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro kazandı.

Brezilya’da, devlet başkanlığına Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro seçildi.

Bolsonaro için “Brezilya’nın başına da bir Trump” yorumlarıu yapılıyor. Ülkede 7 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından düzenlenen ikinci tur oylamasında, halk önceki gün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL’nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56’sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisinin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44’ünü aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Bolsonaro arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Trump’ın, Bolsonaro’yu seçim zaferi için tebrik ettiğini belirten Sanders, “İki lider de ABD ve Brezilya halkının yaşamlarını geliştirmek için yan yana çalışacaklarına dair güçlü bir taahhütte bulundular.” ifadelerini kullandı. Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro’nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.