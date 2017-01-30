Brezilyalı eski milyarder cezaevinde

​Brezilya'nın bir dönem en zengini olan Eike Batista, ülkede süren yolsuzluk soruşturmasında hakkında kamu ihalelerinde rüşvet verdiği suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmasının ardından ABD'den Brezilya'ya döndü.

ABD'nin New York kentinden Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine dönen Batista, uçaktan indikten sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Cezaevine nakledildi Havaalanında gözaltına alınan Batista, sağlık muayenesinin ardından Rio de Janeiro'daki 2 bin 219 mahkumun tutulduğu 968 kişi kapasiteli Ary Franco Cezaevi'ne götürüldü. Ary Franco Cezaevi'nde iki saate yakın tutulan Batista Gericino Cezaevi Kompleksi'nde 547 kişi kapasiteli olan ancak 657 mahkumun kaldığı Bandeira Stampa Cezaevi'ne nakledildi. Batista hakkında kamu ihalelerinde çıkar sağlamak için Rio de Janeiro eski valisi Sergio Cabral'a rüşvet verdiği suçlamasıyla perşembe günü yakalama kararı çıkarılmıştı. Brezilya Federal Kamu Bakanlığı tarafından, eski vali Cabral'ın yönettiği suç şebekesine, kamu ihalelerini almak için 16,5 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanan Batista'nın evine operasyon düzenlenmişti. Evinde bulunamayan Batista'nın Alman pasaportunu kullanarak yurt dışına gittiğinin anlaşılmıştı. Bunun üzerine, emniyet kuvvetlerinin başvurusuyla Batista, Interpol'ün arananlar listesine girmişti. Ülkenin en zengin adamı ve dünyanın en zengin 10 milyarderi arasındaki Eike Batista, petrol şirketi OGX'in çöküşü ile sahip olduğu diğer şirketlerin de çöküşüne engel olamamıştı. AA

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