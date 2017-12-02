"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Britanya’dan soykırım nitelemesi: Srebrenitsa gibi olmasın

02 Aralık 2017, Cumartesi 21:30
Britanya Parlamentosu’nda düzenlenen ‘Rohingya Krizi’ başlıklı toplantıda, Müslüman azınlık olan Rohingyalılara karşı yapılanlar ‘soykırım’ olarak nitelendirilirken ve Britanya dahil bütün devletler ve uluslar arası kuruluşlar “daha ciddî karşılık vermeye” çağrıldı.

Britanya Parlamentosu’nda organize edilen İşçi Partili Gölge Adalet Bakanı Yasmin Qureshi’nin evsahipliğini yaptığı programda, ‘Rohingya Krizi’ hakkında konuşmak üzere siyasetçiler, akademisyenler ve düşünce kuruluşları bir araya geldiler. Konuşmacılar arasında bulunan Queen Mary Üniversitesi Hukuk ve Küreselleşme Profesörü ve Uluslararası Devlet Suçları Girişimi Direktörü Penny Green ve Ceza Hukuku Avukatı Thomas McMannus, Rohingyalılara yapılanları 2000li yılların başından beri incelediklerini ve son dönemde Bangladeş’teki kampları ziyaret ettiklerini söylediler. Profesör Green yaşananların bir devlet suçu olduğunu savundu. Soykırım teorisinde çeşitli aşamaların olduğunu, ötekileştirme, vatandaşlık haklarını inkâr etme ve devlet tarafından gruplar arası şiddetin teşvik edilmesi gibi aşamaların çoktan geçildiğini belirten Green, Burma ordusunun sistematik bir şekilde katliâm ve yerinden etme yaptıklarını söyledi.

Srebrenitsa gibi olmasın

İslamafobiye karşı çalışmalar yapan Müslim Engagement and Development kuruluşunun kurucusu Sufyan İsmail de dünya kamuoyunun bu vahşete sessiz kalmasını anlayamadığını ve Srebrenitsa’da olduğu gibi vahşetin çok geç durdurulmasından korktuklarını söyledi.

288 köyün tamamen yok edildiğini ve Rohingyalıların var olduğuna dair bütün izlerin silinme çabasının olduğunu söyleyen İsmail Burma’nın 1948’den beri Birleşmiş Milletler üyesi olduğunu ve BM’nin Burma’yı durdurmamasını anlayamadığını belirtti. 

AA

Etiketler: britanya, arakan
Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    278. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL ve İnsan Hakları Paneli bugün yapılıyor

    Papa Arakanlılara seslendi: Dünya adına af diliyorum

    Britanya’dan soykırım nitelemesi: Srebrenitsa gibi olmasın

    Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-0 yendi

    Sağlık Bakanlığı’nda kriz

    "Zam geleceği için ilaçların piyasada bulunamadığı" iddiaları hakkında açıklama

    ABD Savunma Bakanı Mattis’ten "Astana sürecinden bir şey çıkmadı" iddiası

    “Gramaj azaldıkça, ekmekte israf artacak”

    Gözaltına alındığı iddia edildi

    “Hukuk işletilmeli”

    ''Bu yeni bir plan değil''

    CHP'nin İstanbul kongreleri durduruldu

    Kadir Topbaş'tan Reza Zarrab açıklaması

    700 yıllık Osmanlı köyü, nüfusunun 70 katını ağırlıyor...

    Neredeyse tamamı kadın ve çocuk: ''Meyvesi olmadığı için ağaçları yedik"

    Kuru baklagillerin 'ithalatı'nda gümrük vergisi sıfırlandı

    İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

    12 ilde muvazzaf astsubaylara operasyon: Gözaltılar var!

    Müftülerin nikah kıyma yetkisi Resmi Gazete'de

    Filistin'den ''ABD Büyükelçiliği'' uyarısı: Tehlikeli sonuçlar doğurur

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya gençleri kitap sergisi açtı
    Genel

    OHAL ve İnsan Hakları Paneli bugün yapılıyor
    Merve İRİYARI

    Sahne
    Mustafa USTA

    Hazar et! İki nutukla, bir vaatle batma!
    Sertaç LÜSER

    Mersin Kitap Fuarı’nda yaşananlar
    Erkam Yıldırım

    Eğilmek doğrulmaktır!
    Hatice Sevde Yeni

    Risale-i Nur’da bir cümlenin ögeleri
    Genel

    Genç Said’ler müfritane irtibat için yollarda
    Alifurkan İkiz

    Deizme giden yol
    Cihat ERDOĞ

    İhtiyarlık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.