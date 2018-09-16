British Airways Londra-Tahran seferlerini sonlandıracak

İngiliz havayolları şirketi British Airways, 22 Eylül’de Londra-Tahran seferlerini sonlandıracak.

İngiliz havayolları şirketi British Airways, 22 Eylül’de Londra-Tahran seferlerini sonlandıracağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, başkent Londra'dan İran’ın başkenti Tahran’a yapılan doğrudan uçuşların 22 Eylül'de sona ereceği kaydedildi. Tahran’dan Londra’ya ise son uçuşun ise 23 Eylül’de yapılacağı belirtildi. Şirket, 23 Ağustos’ta karşılıklı olarak Londra-Tahran seferlerinin “ticari” sebeplerle eylül ayında sonlandıracağını açıklamıştı. AA

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.