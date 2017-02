Brooklyn'de cemaatle namaz kılındı

Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi protesto edildi.

New York'tun Yemenli esnafları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerini protesto etmek için Brooklyn Belediye Başkanlığı önünde gösterisi düzenledi.

Mitinge katılan binlerce kişi, daha sonra Brooklyn Belediye Başkanlığı binası önünde cemaatle akşam namazı kıldı. Brooklyn'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams, mitinge katılanlara hitaben yaptığı konuşmada "Bugün sadece ilçe belediye başkanı değilim. bugün, Yemenliyim, Iraklıyım, İranlıyım, Sudanlıyım, Libyalıyım, Somaliliyim, Suriyeliyim." ifadelerini kullandı.

Adams, "Hepimiz Müslümanız" ifadesini kullandı.

Mitinge, New York Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito, New York Belediyesi Kamu Avukatı Letitia James, New York Mali İşler Koordinatörü Scott M. Stringer ve Manhattan Belediye Başkanı Gale Brewer de katıldı.

Mitinge destek veren Amerikalılar da namazı ilgiyle izledi. Göstericiler, namazın ardından olaysız dağıldı. Trump'ın vatandaşlarının ABD'ye girişini engellediği 7 Müslüman ülke arasında Yemen de bulunuyor.