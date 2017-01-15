Brooklyn’in Müslüman kahramanı

New York’ta yaşayan Müslüman gencin pratikliği sayesinde metroda bir kadına saldıran adam kısa süre içerisinde yakalandı.

Brooklyn, New York’ta Müslüman bir gencin hızlı düşünmesi sayesinde kadına saldıran adamın anında yakalanması sağlandı. Olayın 17 yaşındaki kahramanı Ahmet Khalifa’nın CBS2’den Raegan Medgie’ye verdiği beyanatta Khalifa, “Bu herkesin yapması gereken bir şey” dedi.

Khalifa 56 yaşındaki kadına saldırıldığını gördüğünde metroda evine gidiyormuş. Olayı anlatan Khalifa, “Saldırgan kadının yüzüne tokat atmış, kadının gözlüğü yerdeydi. Yüzü kan içindeydi. Gerçekten üzgündü ve ‘Neden bunu yaptı?’ diye sayıklıyordu” dedi. Tren bir sonraki durakta durduğunda Khalifa kondüktörü aradığını söyleyerek olayın devamı için, “Kondüktöre durmasını söyledim. Ambulans çağırmasını ve bir kadının yaralandığını söyleyince ne olduğunu fark etti. Hemen ardından adamın peşinden koşmaya başladım” dedi.

10 blok boyunca saldırganı takip eden Khalifa, bir süre sonra saldırganı kaybetmiş. Daha sonrasında kendisine araçlı birisinin yardım etmesiyle saldırganın bir otobüse binerken bulmuşlar. Polis onları yakalayıncaya kadar otobüsü takip ettiklerini söyleyen Khalifa, 31 yaşındaki saldırgan Rayvon Jones’un polis tarafından hızlıca tutuklandığını söyledi. Herkesin neden şaşırdığını anlamadığını söyleyen Khalifa, “Bu öyle kahramanca bir olay değil” dedi. Polis evsiz saldırganın neden kadına vurduğunu belirlemeye çalışıyor.

İstanbul - Mustafa Sait Önal