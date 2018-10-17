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18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Brüksel'de Brexit mesaisi

17 Ekim 2018, Çarşamba 22:43
Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de Brexit'e çözüm arıyor.

Brexit çerçevesinde en fazla tartışılan başlıklar arasında Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır sorunu bulunuyor. Avrupa Birliği 1998 yılında yapılan Hayırlı Cuma Anlaşması'nı korumaya çalışıyor. Geçtiğimiz Pazar günü İrlanda sorununa çözüm aramak amacıyla masaya oturan Avrupalı ve İngiliz yetkililer acil toplantıdan sonuç alamamıştı.

Merkel: Brexit anlaşmasının yüzde 90'ı hazır

Almanya Başbakanı Angela Merkel Londra ile Avrupa Birliği arasında hala Brexit anlaşması sağlanabileceğini, ümitlerin tükenmediğini ancak Almanya'nın da anlaşmasız Brexit'e yönelik hazırlıklar yaptığını söyledi.

Zirve öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İngiltere ile ilişkilerimizi korumak istiyoruz. Brexit anlaşması tamamlansaydı bu bizi mutlu edecekti ancak anlaşmanın yüzde 90'ı hazır. Şimdi ise sorunlara çözüm üretilmesi gerekiyor. Her iki taraf için bu en doğru çözüm." dedi.

Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini yürüten Michel Barnier ise zamana ihtiyaç duyulduğunu, önümüzdeki dönemde sakin bir şekilde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Theresa May: Hala anlaşma sağlanabilir

İngiltere Başbakanı Theresa May ise "birçok soruna çözüm üretildi ancak İrlanda sorununa hala çözüm bulunamadı. Birlikte yoğun bir şekilde çalışarak Brexit anlaşması sağlanabilir. Bu hem İngiltere'nin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarlarını karşılayacaktır. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor." dedi.

İngiltere Başbakanı'nın aksine sürecin bir 'çıkmazda' olduğu kanısına sahip Avrupalı yetkililer ise Londra tarafından somut adımların atılmasını istiyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk anlaşmasız Brexit'e doğru gidildiğini ancak her şeye rağmen anlaşma sağlanması için gerekenin yapılmasının önemine dikkat çekti.

Polonya Başbakanı: Brexit anlaşması çıkmaza girdi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise "Brexit anlaşması çıkmaza girdi. Anlaşmasız Brexit ihtimali artıyor. Bizim için önemli olan İngiltere'de yaşayan vatandaşlara ve iş insanlarına nasıl davranılacağı." şeklinde konuştu.

Theresa May Brexit'in masaya yatırılacağı toplantıya katılmıyor.

18 Ekim tarihinde zirvenin ikinci gününde İngiltere Başbakanı'nın da katılacağı zirvede ise göç konusu masaya yatırılacak.

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, Brexit, İngiltere, anlaşma
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