Brüksel'de ''olası silahlı kişiler'' alarmı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir binada silahlı kişi veya kişilerin bulunduğu şüphesiyle polis, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Forest Mahallesi'nde bir binada silahlı kişi veya kişilerin bulunduğu şüphesiyle binanın bulunduğu sokağın girişleri polis ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler daha sonra binaya operasyon düzenledi. Operasyona helikopter de destek verdi. Forest Valisi Marc-Jean Ghyssels, olayda terör şüphesi bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi vermedi, operasyonun silahlı kişi şüphesiyle düzenlendiğini belirtti. Belçika yerel basını, bina yakınlarında 350'ye yakın öğrencinin bulunduğu bir okul olduğunu, öğrencilerin güvenlik nedeniyle okulun içinde tutulduğunu bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 351

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.