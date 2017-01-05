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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Brüksel'e daha fazla yetki vermek ahmaklık olur

05 Ocak 2017, Perşembe 23:42
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un, ''Orban nesli ise 'Ülkelerimizin çıkarlarını Avrupa'ya karşı korumalıyız' diyor. Sanki onlara Brüksel'den saldırıyorlar.'' şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Schulz'un Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajdaki, ''Kohl-Mitterand nesli 'güçlü Avrupa bizim ülkemizin çıkarına' sözüyle Brüksel'e yolculuk ederlerdi. Orban nesli ise, 'Ülkelerimizin çıkarlarını Avrupa'ya karşı korumalıyız' diyor. Sanki onlara Brüksel'den saldırıyorlar.'' ifadelerine cevap verdi.

Güçlü Avrupa Birliği'ni güçlü üye ülkelerin meydana getirebileceğini belirten Szijjarto, ''AP Başkanı'na göre ulus devletler yıllarca Brüksel'e daha fazla yetki verdi ama bir çok hükümet bunu kendi vatandaşlarına anlatmadı. Brüksel'de oy verenler ülkelerine dönünce sanki anonim bir güç kendilerini onaylamaya zorladı rolünü oynadılar ve bu ölümcül bir durum.'' dedi.

Brüksel'in artık problemlerle başa çıkamadığını iddia eden Szijjarto, ''Üye ülkelerin özellikle tarihi problemlere yararlı cevaplar verdiğinin görüldüğü bir dönemde Brüksel'e daha fazla yetki vermek ahmaklık olur. AB yasa dışı göçe karşı yıllardır bir şey yapamıyor. Brüksel kendini koruma konusunda aciz kaldı.'' diye konuştu.

AA

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  • Ali Tam

    06.01.2017 06:52:36

    AB nin yükselis devrinde bünyesinde barindirdigi üyeler Alman Fransiz irade ve idaresini (Büyük Britanya hep hasiye koyardi) kabul ediyordu. Eski Komünist-Sosyalist ülkelerin AB bünyesine dahil olmasiyla AB Duraklama Devrine girdi. Büyük Britanya'nin AB'den cikma karari Brexit ve Yunanistan, Italya, Ispanya, Portekiz ekonomi sorunlariyla ve eski Dogu Bloku ülkelerinin sorunlu yaklasimlariyla AB düsüs dönemine girdi. AB ye egemenligini teslim etmeye artik her ülke hakli olarak sicak bakmiyor.

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