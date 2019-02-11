Brüksel Havalimanında dev grev

Belçika'da işçi sendikalarının Brüksel Havalimanında gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eyleminin ekonomiye maliyetinin 13 milyon avroyu bulabileceği bildirildi.

Brüksel Havalimanı Genel Müdürü Marc Descheemaecker, yerel medyaya yaptığı açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta gerçekleştireceği grev nedeniyle Brüksel Havayollarının tüm seferlerinin iptal edildiğini hatırlattı. Descheemaecker, söz konusu grev nedeniyle Brüksel Havalimanına uçuşların çevre ülke havalimanlarına aktarıldığını belirterek, grevin maliyetinin 10-13 milyon avro arasında olabileceğini ifade etti. Brüksel Havalimanındaki çalışanların grev kararı almasının ardından Brüksel Havayolları, söz konusu tarihte 222 seferini iptal etme kararı almıştı. Kararın neden olduğu uçuş iptallerinden, toplam 16 bin civarında yolcunun etkilenmesi bekleniyor. AA

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