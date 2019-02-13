"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Brüksel karıştı

13 Şubat 2019, Çarşamba 10:57
Belçika'da çalışanların 24 saatliğine greve gitmesi nedeniyle ulaşım, eğitim, posta, belediye ve sağlık hizmetleri aksadı.

Belçika'da çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar 1 günlük grev başlattı.

Grevin uçuşlarda yaratacağı belirsizlik nedeniyle Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu ülke hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattı. Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havalimanı'ndan yapılan bütün ticari uçuşlar ve kargo seferleri iptal edildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı gününe denk gelen grev nedeniyle, ittifak üyesi ülkelerin delegasyonlarını taşıyan uçuşların rotaları değişti veya erkene alındı. Pek çok savunma bakanı Belçika'ya yakın bölgelerdeki havalimanlarına inip başkent Brüksel'deki karargah binasına araçlarla geçti.

Demir yolu sektörü çalışanlarının da greve katılması nedeniyle Belçika'daki tren seferleri önemli ölçüde aksadı.

Brüksel'de toplu ulaşım durdu

Grev, Brüksel'de toplu ulaşımı da durma noktasına getirdi. Şehirdeki pek çok otobüs ve tramvay hatlarında seferler yapılmazken, sadece bir metro hattı kısıtlı hizmet sundu. Normal günlerde çok kısa aralıklarla seferlerin bulunduğu metrolarda tren, 15-20 dakikada bir istasyonlara ulaştı.

Posta, hastane, belediye görevlileri ve öğretmenlerin de greve katılması nedeniyle ülke çapında kamu hizmetleri kesintiye uğradı.

Belçika'da bir süredir işçi ve işveren temsilcileri arasında devam eden, çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları, 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı. 

AA

Etiketler: brüksel
Okunma Sayısı: 854
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 73’ü online tehdide maruz kalıyor

    Türkiye harekete geçmeli

    Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

    Hesabı millet ödüyor

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Biden: Amerika utanç kaynağı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Yıldırım, TBMM başkanlığı görevinden ayrıldı

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Genel

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.