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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Brunson davası AİHM'e taşınıyor

01 Eylül 2018, Cumartesi 15:49
Türkiye'da casusluk ve terör suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulan Amerikalı Rahip Brunson davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacağı açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında diplomatik krize sebep olan Rahip Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt öncelikle Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını belirtti. Halavurt, Anayasa Mahkemesinden de istedikleri sonucu alamazlarsa iç hukuk yolları tükendiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracaklarını dile getirdi.

Al Jazeera'ye konuşan ev hapsindeki Rahip Andrew Brunson'ın avukatı, "İzmir Ceza Mahkemesi'nin son kararı ile ilgili resmi bildirimi yakında alacağız. Daha sonra bu karara Anayasa Mahkemesinde itiraz etmemiz için bir ayımız var" dedi. Halavurt Brunson'ın özgürlük, seyahat etme ve güvenlik haklarına zarar verildiğini sözlerine ekledi.

17 Ağustos tarihinde Brunson hakkındaki ev hapsi kararına yapılan itiraz üçüncü kez geri çevrildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddetti.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası süreçte tutuklanan Amerikalı Rahip Brunson Ankara-Washington hattında krize sebep oldu.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump Brunson'ın serbest bırakılması konusunda Türkiye'ye çağırılarda bulunup ardından çeşitli yaptırımları hayata geçirdi. Türk adalet bakanı ve içişleri bakanının ABD'deki mal varlıklarının dondurulması kararı alınırken Ankara, ABD'ye aynı şekilde karşılık verdi.

Başkan Trump, Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çeliğe uygulanan gümrük vergisini arttıracağını açıkladı. Türkiye'de ABD'den gelen malların vergisini arttırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkı, Amerikan ürünlerini boykot etmeye çağırdı. Yaşanan gelişmeler karşısında Türk Lirası ABD Doları karşısında yüzde 40'lara varan tarihi değer kaybına uğradı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, ABD, AİHM, Brunson, ekonomi
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