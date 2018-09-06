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Brunson'ın avukatı: Davanın gidişatı değişebilir

06 Eylül 2018, Perşembe 17:35
ABD'li papaz Brunson'ın avukatı Halavurt, iddianame savcısının görev yerinin değişmesiyle ilgili olarak, "Savcı değişikliği davaya bakış açısının da değiştiği anlamına geliyor" dedi. Halavurt, soruşturma savcısının davanın gidişatını 'olumsuz anlamda yönlendirmeye çalıştığını' savundu.

ABD'li papaz Andrew Brunson'un İzmir'de yargılandığı davada, iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti.

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcı Berkant Karakaya'nın görev yerinin değişmesinin, davanın gidişatını olumlu etkileyebileceğini söyledi.

Brunson hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve bu soruşturmayı yürüten savcının 'iyi bir performans gösteremediğini' belirten Halavurt, "Savcı iddianamede dile getirdiği suçlamaları destekleyecek delilleri dosyaya giremedi. Son duruşmada iki tanık ifadesi geldi. Bu tanıkların ifadesi bu savcı tarafından alındı. Ve bu ifadelerin benim müvvekkilimle ilgisi yoktu" dedi.

'DEVLETİN YARGILAMAYA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMİŞ OLABİLİR'

Halavurt, soruşturma savcısının davanın gidişatını 'olumsuz anlamda yönlendirmeye çalıştığını' savundu.

Brunson davasında soruşturmayı yürüten, iddianameyi hazırlayan savcının görev yerinin değişmesinin başka bir anlamı daha olabileceğini söyleyen Halavurt, "Devlet Brunson'ın yargılanması konusunda ortaya bir irade koydu. Bu savcı da bu iradeyi yansıtıyordu. Şimdi savcının görev yerinin değişmesi, bu iradede değişiklik olabileceği anlamına geliyor. Yani devletin bu yargılamaya bakış açısı değişmiş olabilir. Bu değişiklik de savcı ile başladı. Bu elbette benim görüşüm. Dolayısıyla ben Brunson'ın özgürlüğüne kavuşması açısından savcının görev yeri değişikliğini olumlu buluyorum" diye konuştu.

 

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Brunson, avukat, hakim, yargı
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