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''Bu bayram bize affetmek, merhamet etmek ve iyi niyetli olmayı hatırlatır''

25 Haziran 2017, Pazar 09:46
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Trump, Ramazan Bayramı'na ilişkin yayınladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan halkı adına, ben ve eşim Melanie, Ramazan Bayramı'nı kutlayan Müslümanlara en sıcak dileklerimizi sunuyoruz. Bu bayram bize affetmek, merhamet etmek ve iyi niyetli olmayı hatırlatır. ABD, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar gibi bu değerlerin yaşatılması için çaba göstermektedir."

***

İngiltere Başbakanı May'den Ramazan Bayramı mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık ve dünya genelindeki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

May, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Britanyalı Müslümanların ülkeye devasa ve değerli katkılarda bulunduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık'ın açık, farklı, çok kökenli ve çok inançlı bir demokrasiye sahip olmasından dolayı gururlandığını kaydeden Theresa May, "Geçtiğimiz ayda birçok Britanyalı Müslüman, yerel toplumlara yardım etmekten hayır işlerine ve oruçlarını tüm inançlardan olan komşularıyla birlikte açmaya kadar birçok şeyi paylaştılar." ifadelerini kullandı.

Londra'nın kuzeydoğusunda geçen hafta Müslüman toplumun hedef alındığı İslamofobik terör saldırısına da değinen May, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Finsbury Park Camisi civarında gerçekten dehşet verici saldırı da dahil olmak üzere bu ay içinde trajik olaylar yaşandı. Bu, bu ayda başkentimizin sokaklarında yaşanan ikinci terör saldırısıydı. Bunun gibi saldırılar bizi bölmeye çalışıyor. Onlara vereceğimiz yanıt ise nefretin ve kötülüğün hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağı ve bizi birbirimize daha da yakınlaştıracağı, bir araya getireceğidir. Yani bu birlik ruhuyla, tüm Britanya halkı adına mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

 

AA

Etiketler: trump, ramazan bayramı, bayram mesajı
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