"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

''Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim''

22 Mayıs 2018, Salı 23:35
Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalına ilişkin, "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim." dedi.

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi grup başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulundu. 

 

Facebook'un insanların iletişim halinde kalmalarını sağlayan yeni imkanlar oluşturduğunu anlatan Zuckerberg, "Son yıllarda bu imkanların insanlara zarar vermemesi için yeterince çaba harcamadık." diye konuştu.

Zuckerberg, yalan haberler, seçimlere etkiler ve uygulama geliştiricilerin topladıkları verilerin hatalı kullanımları hakkında hatalı davrandıklarını belirterek, "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim." ifadesini kullandı.

"Güvenlik tedbirlerini artıracağız"

Gerekli değişiklikleri yapmanın zaman alacağını ancak bunda kararlı olduğunu vurgulayan Zuckerberg, önemli yatırımlar yaparak güvenlik tedbirlerini artıracaklarını, insanların veri güvenliklerinin kar etmekten daha önemli olduğunu söyledi.

Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalı benzeri bir olay yaşanmaması için daha dikkatli davrandıklarına işaret ederek, uygulamaların kişisel verilere erişimlerini sınırlandıracaklarını, kullanılmayan uygulamaların verilere erişimlerini keseceklerini, bireylerin de buna engel olmak için daha fazla imkana kavuşacaklarını anlattı.

Facebook'ta geniş verileri olan bütün uygulamaları incelediklerini söyleyen Zuckerberg, endişe duyulan uygulamaları denetlediklerini ve yasakladıklarını söyledi.

AB çapında 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) daha katı kurallar getirdiğini belirten Zuckerberg, Facebook'un bu standartları bütün dünyada uygulamaya sokacağını, bunun kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sağlayacağını vurguladı.

Zuckerberg, önümüzdeki 18 ayda Avrupa, ABD, Brezilya ve Hindistan gibi pek çok yerde küresel anlamda önemli seçimler yapılacağını hatırlatarak, "2016'da Rusya'nın müdahalelerini belirlemekte çok yavaştık. O zamana kadar daha çok siber saldırılara odaklanmıştık. Eş güdümlü biçimde hatalı bilgi yayılması konusunda hazırlıklı değildik. Facebook'ta bu gibi saldırıların yapılmasını ciddi yatırımlarla zorlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'daki çalışan sayısı 10 bine çıkacak"

Avrupa'da 400 milyon civarında kullanıcıları olduğunu anlatan Zuckerberg, 2018 sonunda Avrupa'daki 12 şehirde toplam çalışan sayısının 7 binden 10 bine çıkartacaklarını dile getirdi.

Zuckerberg, Facebook'taki nefret söylemi gibi çeşitli uygunsuz içeriklere hızla müdahale ettiklerini belirterek, terör örgütlerinin içeriklerinin yüzde 99'unun da yapay zeka sistemleri tarafından derhal kaldırıldığını anlattı.

Yalan haberlerin tüm kullanıcıları rahatsız eden bir konu olduğunu dile getiren Zuckerberg, Facebook'un bununla mücadele için sadece 2018'in ilk çeyreğinde 580 milyon sahte hesabı kaldırdığını anlattı.

Zuckerberg, Facebook'un rekabetçi bir alanda faaliyet gösterdiğini belirterek, "Her gün yeni rakipler geliyor. Hizmetlerimizi devamlı geliştirmemiz gerekiyor. Bence bu rekabetçi bir ortam." diye konuştu.

Geçen haftalarda, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar krize yol açmıştı.

Krizin ardından AP, Facebook'un, veri sızıntısı skandalı sonrası özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunması konularında Avrupa'daki vatandaşlara hesap vermesi çağrısında bulunmuştu.

Zuckerberg, nisan ayında da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ifade vermişti.

AA

Etiketler: facebook, ab, zuckerberg
Okunma Sayısı: 1300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    15 Temmuz'da Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.